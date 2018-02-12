СК завершил расследование дела о мошенничестве Вороненкова, заявил адвокат

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. СК РФ завершил предварительное следствие по делу в отношении убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.

"Следователь уведомил защиту обвиняемого Вороненкова об окончании следственных действий", — сказал он.

По его словам, сначала с делом ознакомится потерпевшая сторона, затем сторона защиты. Объем уголовного дела превышает 50 томов.

Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.