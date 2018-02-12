МАК опубликовал фото одного из бортовых самописцев Ан-148

Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушен самолета Ан-148 Саратовские авиалинии

Один из бортовых аварийных самописцев, найденный на месте крушен самолета Ан-148 Саратовские авиалинии

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал фотографии одного из бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье Ан-148.

"Пока на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец. Поиски речевого самописца продолжаются. Содержание записей самописцев позволит экспертам МАК детально восстановить историю полета и установить причину крушения", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что в ходе предварительного следствия будут проверены все версии, в том числе исследованы деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.