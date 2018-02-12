Украина назначила представителей для участия в расследовании по Ан-148

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании крушения Ан-148, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

Сообщается, что комиссия МАК по расследованию авиакатастрофы продолжает работу, в том числе по составлению схемы места происшествия. В настоящий момент основное внимание уделяется поиску бортовых самописцев и идентификации сохранившихся фрагментов самолета для их последующей эвакуации с места катастрофы и выкладки.

Отмечается, что найден один из бортовых аварийных самописцев, который в ближайшее время будет доставлен в лабораторию МАК для оценки состояния и расшифровки.

"Уведомление о катастрофе направлено в Украину – государство разработчика самолета. Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.