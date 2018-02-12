МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Москве загорелась гостиница "Космос", сообщили в Twitter-аккаунте ГУ МЧС.
Сообщают о возгорании в гостинице "Космос" в Москве pic.twitter.com/BhLTQymZyX— Александр В. (@wmk3u) 12 февраля 2018 г.
Сообщение о ЧП поступило в 13:14 мск. Возгорание произошло в номере на 15 этаже. Пожару присвоили второй номер сложности.
Спасатели эвакуировали постояльцев и персонал отеля: всего вывели 230 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
В Москве эвакуируют гостиницу "Космос" из-за задымления https://t.co/Ud9oa3EpCZ pic.twitter.com/PDFStaPWoP— РИА Новости (@rianru) 12 февраля 2018 г.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в районе гостиницы возникли автомобильные заторы.
В частности, трудности отмечаются на улице Бориса Галушкина, на улице Космонавтов и на дублере проспекта Мира. Движение осложнено на Ярославской улице, 1-м и 2-м Поперечном проезде, а также на Продольном проезде.
В 13:53 мск пожар локализовали на площади 25 квадратных метров, а в 13:59 мск — потушили.
Загорелась гостиница "Космос" pic.twitter.com/WLmGpYsJ35— Городу нужен герой (@mossight) 12 февраля 2018 г.
Гостиницу "Космос" открыли в июле 1979 года. Ее построили для летней Олимпиады 1980 года. Архитектурный ансамбль комплекса разработан советско-французскими специалистами.