Дым над гостиницей Космос в Москве. 12 февраля 2018

Дым над гостиницей Космос в Москве. 12 февраля 2018

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Москве загорелась гостиница "Космос", сообщили в Twitter-аккаунте ГУ МЧС.

Сообщают о возгорании в гостинице "Космос" в Москве pic.twitter.com/BhLTQymZyX — Александр В. (@wmk3u) 12 февраля 2018 г.

​Сообщение о ЧП поступило в 13:14 мск. Возгорание произошло в номере на 15 этаже. Пожару присвоили второй номер сложности.

Спасатели эвакуировали постояльцев и персонал отеля: всего вывели 230 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в районе гостиницы возникли автомобильные заторы.

В частности, трудности отмечаются на улице Бориса Галушкина, на улице Космонавтов и на дублере проспекта Мира. Движение осложнено на Ярославской улице, 1-м и 2-м Поперечном проезде, а также на Продольном проезде.

В 13:53 мск пожар локализовали на площади 25 квадратных метров, а в 13:59 мск — потушили.

​Гостиницу "Космос" открыли в июле 1979 года. Ее построили для летней Олимпиады 1980 года. Архитектурный ансамбль комплекса разработан советско-французскими специалистами.