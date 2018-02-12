Под Тобольском разбился самодельный летательный аппарат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие начало проверку по факту падения самодельного летательного аппарата в селе под Тобольском, в результате чего пострадал пилот, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел еще в пятницу, но известно о нем стало только сейчас.

"Мы по данному факту проверку сегодня начали проводить на основании сообщения, выявленного в средствах массовой информации", — сказал представитель следственного управления.

Представитель ГУМЧС по Тюменской области уточнил РИА Новости, что на место выезжали подразделения МЧС. Установлено, что в результате инцидента пострадал пилот. Сотрудники МЧС помогли работникам скорой помощи транспортировать пострадавшего со льда озера.

"Это самодельный летательный аппарат. Человек его (сам) сделал. Компетентные органы разбираются в этом", — добавил собеседник агентства.