Путину постоянно докладывают о расследовании крушения Ан-148

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает оперативную информацию о поисковых работах и расследовании крушения самолета Ан-148 под Москвой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, находясь в Москве, президент постоянно получает информацию от руководства правительственной комиссии. Давайте не будем забывать, что работает комиссия в первую очередь, которая уполномочена делать какие-то заключения. Президент постоянно получает информацию о ходе поисковых работ и других предпринимаемых шагах", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что "информирование главы государства происходит постоянно".

Как сообщил Песков в воскресенье, Путин перенес планировавшуюся рабочую поездку в Сочи из-за крушения самолета в Подмосковье и возможной необходимости координировать работу правительственной комиссии.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать правительственную комиссию для оказания содействия родственникам погибших при крушении Ан-148 под Москвой и ликвидации последствий катастрофы. Отмечается, что в состав комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Межгосударственного авиационного комитета, губернаторы Московской и Оренбургской областей, председателем комиссии назначен министр транспорта РФ Максим Соколов.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.