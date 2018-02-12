В Иваново семь человек пострадали в ДТП с участием трех автобусов

ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. Столкновение трех автобусов произошло в Иваново, в результате пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.

Авария произошла в 9.00 мск 12 февраля на проспекте Ленина возле дома №20.

"Мужчина 1988 года рождения, управляя маршрутным автобусом Mercedes, совершил столкновение с остановившимся перед светофором автобусом Citroen, который, в свою очередь, ударил стоявший впереди автобус Ford. В результате ДТП пострадали 7 человек", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, "скорая" сразу забрала с места аварии двух или трех пострадавших, остальные обратились за медицинской помощью сами.

Среди получивших травмы — один мужчина, водитель автобуса Citroen, остальные — женщины — три пассажирки Citroen и три — автобуса Mercedes. Двое получили закрытую черепно-мозговую травму, у остальных — ушибы голени, мягких тканей лица, плеча, коленного сустава.

Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.