Среди пассажиров разбившегося Ан-148 была жительница Казани

Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

КАЗАНЬ, 12 фев — РИА Новости. Уроженка Казани 31-летняя Екатерина Насырова была в числе пассажиров, погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, ее родители выехали в Москву, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.

"Екатерина Насырова была прописана в Казани, у родителей, но долгое время проживала с мужем в Москве. Сейчас ее родители выехали в Москву", — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение о том, где будет похоронена погибшая, примут родственники.