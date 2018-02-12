МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Посольство Швейцарии получило от российских властей подтверждение, что на борту разбившегося в воскресенье в Подмосковье самолета Ан-148 действительно находился гражданин конфедерации, сообщили в понедельник РИА Новости в диппредставительстве.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Ранее представитель мэрии Орска заявлял, что на борту могли быть два иностранца, в том числе один из Швейцарии. МЧС России позднее также заявило об иностранном гражданстве двух пассажиров разбившегося Ан-148.

"Мы получили официальное подтверждение о гибели швейцарского гражданина", — сообщил представитель посольства, выразив соболезнования в связи с авиакатастрофой. В диппредставительстве не стали разглашать фамилию и профессию погибшего швейцарца.

В свою очередь, Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Шевйцарии также подтвердил гибель швейцарского гражданина в катастрофе Ан-148. Как заявил

"Федеральный департамент по иностранным делам подтверждает, что среди погибших был гражданин Швейцарии. По причине защиты личных данных, мы не даем информацию о личности погибшего", — сказал РИА Новости официальный представитель ведомства Жан-Марк Кревуазье.

Ранее в понедельник пресс-служба орского НПЗ сообщила, что погибший при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье швейцарец работал в России сервис-инженером фирмы Burckhardt Compression, на родине у него осталась семья.

В компании Burckhardt Compression на запрос РИА Новости о подтверждении этой информации пока не ответили.