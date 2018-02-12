Замглавы ГСУ СК Москвы пришел в суд для допроса по делу Максименко

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Заместитель руководителя ГСУ СК Москвы Сергей Синяговский пришел в Мосгорсуд, где планируется его допрос по делу о взятках главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, передает корреспондент РИА Новости.

Синяговский пришел один, в черном костюме и белой рубашке без галстука. Он пришел с повесткой в суд, которую передал секретарю судьи Олега Музыченко.

Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Итальянца и освобождение его из СИЗО.

Однако Мосгорсуд в данный момент рассматривает два других эпизода взяточничества полковника.

Подсудимый Максименко свою вину полностью отрицает, утверждая, что его оговорили коллеги — Ламонов и первый замглавы ГСУ СК Москвы Денис Никандров.