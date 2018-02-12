Власти Тамбовской области окажут помощь семье командира разбившегося Ан-148

ВОРОНЕЖ, 12 фев — РИА Новости. Власти Тамбовской области окажут всю необходимую помощь проживающей в Тамбове семье командира самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, говорится в сообщении администрации региона.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Командиром воздушного судна был тамбовчанин Валерий Иванович Губанов.

"(Губернатор) Александр Никитин поручил рассмотреть все вопросы поддержки семьи Валерия Губанова, — говорится в сообщении. — В настоящий момент с родственниками налажено взаимодействие. Утром жена, дочь и зять погибшего отправились в Москву".

Родившийся в 1966 году Губанов закончил Тамбовское высшее военное авиационное училище. Служил в Афганистане, после увольнения из армии работал и жил в Тамбове. После перешел в гражданскую авиацию. Имел 5 тысяч часов налета, из них на Ан-148 – 2146 часов.