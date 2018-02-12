ХАБАРОВСК, 12 фев — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы города Советская Гавань, которая обвиняется в неосторожном обращении с газовым оборудованием в квартире из-за чего погиб человек и причинении ущерба на 16 миллионов рублей, сообщает прокуратура в понедельник.

По версии следствия, владелица одной из квартир в многоквартирном жилом доме в городе Советская Гавань Хабаровского края в декабре 2016 года пренебрегла правилами безопасного пользования бытовым газом и, уходя из квартиры, не закрыла кран на отпуске перед газовой плитой. В результате из гофрированной металлической проводки к газовой плите произошла утечка газа, которая и привела к взрыву.

В результате взрыва погибла жительница дома и было уничтожено и повреждено имущество, общей стоимостью более 16 миллионов рублей.

"Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Советская Гавань. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с источником повышенной опасности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за совершенные преступления ей грозит совокупное наказание до трех лет лишения свободы.

Отмечается, что после вручения обвиняемой копии обвинительного заключения, дело отправят в Советско-Гаванский городской суд для рассмотрения по существу.