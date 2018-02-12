Директора Новосибирского планетария заподозрили во взяточничестве

НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили в отношении директора Большого новосибирского планетария Сергея Масликова уголовное дело о получении взяток в крупном размере, он арестован, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.

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23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

О задержании Масликова в связи с проводящимися следственными действиями в минувшую субботу говорилось в специальном заявлении муниципального учреждения дополнительного образования "Планетарий". Приказом руководителя департамента образования мэрии Новосибирска исполнение обязанностей директора возложено на замдиректора по учебно-воспитательной и организационной работе Татьяну Белоусову.

"Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего руководителя муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирск "Детско-юношеский центр "Планетарий" по статье УК РФ "получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение незаконных действий", — говорится в сообщении.

По данным следствия, за взятки и в обход установленной процедуры передачи в аренду находящегося на балансе организации муниципального имущества, Масликов сдавал в аренду физлицам дорогостоящее оборудование учреждения. В СК уточнили, что одну из взяток летом 2015 года он получил на расчетный счет подконтрольной ему организации, а осенью 2017 года — лично в помещении планетария на общую сумму свыше 190 тысяч рублей.

В свою очередь ГУМВД по Новосибирской области сообщает, что совершение преступления было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску.

"Как установили сотрудники полиции, он создал автономную некоммерческую организацию, через которую без согласия учредителей и заключения трехсторонних договоров, стал сдавать в аренду дорогостоящую аппаратуру для производства видеофильмов, стоящую на балансе в муниципальном учреждении. Стоимость аренды составляла от 10 тысяч рублей, при этом денежные средства арендаторы перечисляли на счет некоммерческой организации, либо передавали директору лично", — описали схему в полиции.

Фигурант уголовного дела задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи планируют предъявить ему обвинение в ближайшие дни.