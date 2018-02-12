"Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148

Самолет Ан-148 Самарских авиалиний во время взлета в аэропорту Домодедово. Архивное фото

Самолет Ан-148 Самарских авиалиний во время взлета в аэропорту Домодедово. Архивное фото

САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости. "Саратовские авиалинии" временно приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148 после авиакатастрофы в Подмосковье, сообщила в понедельник авиакомпания.

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" имеет в своем воздушном парке шесть самолетов АН-148. В парк авиакомпании "Саратовские авиалинии" воздушное судно, потерпевшее крушение, поступило в феврале 2017 года.

"Руководством авиакомпания "Саратовские авиалинии" принято решение о временном приостановлении полетов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов", — говорится в сообщении.

Как отметила компания, она готова по первому требованию предоставлять все необходимые документы в следственные органы, чтобы "узнать истинные причины аварии самолета".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли.