Среди погибших при крушении Ан-148 есть жители Подмосковья

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Среди погибших при крушении самолета Ан-148 есть жители Подмосковья, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Воробьева.
Воробьев в понедельник провел совещание с руководящим составом областного правительства. Он поблагодарил транспортный комплекс региона и муниципальные службы за оперативное обеспечение проезда спецтранспорта к месту авиакатастрофы.
"Я хочу выразить соболезнования тем, кто потерял своих близких, родных, среди них есть и жители Московской области. Даю поручение выплатить семьям погибших — это 71 человек — по одному миллиону рублей", — сказал Воробьев.