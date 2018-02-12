При крушении Ан-148 погибли два сотрудника орского НПЗ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сын и отец, работавшие на Орском нефтеперерабатывающем заводе, погибли при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы завода.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.

"В авиакатастрофе погибли двое сотрудников ПАО "Орскнефтеоргсинтез" – главный энергетик Нормантович Владимир Андреевич и начальник отдела по календарно-сетевому планированию и поддержке ИСУП Нормантович Александр Владимирович. Помимо общей работы, их связывали родственные узы, погибшие – отец и сын", — сообщает пресс-служба.

Владимир Нормантович работал на предприятии с 1984 года. В должности главного энергетика находился почти 25 лет. За время работы был удостоен различных наград: нагрудного знака Трудовая слава 3 степени, почетной грамоты ПАО "РуссНефть", благодарности Минэнерго РФ. В коллективе его знали как грамотного и трудолюбивого специалиста, ответственного и чуткого руководителя. Он запомнится коллегам открытым, искренним человеком. На момент авиакатастрофы ему было 60 лет.

Александр Нормантович, как и его отец, трудился на Орском НПЗ. Трудовой стаж – 15 лет. Начинал в качестве машиниста технологических компрессоров цеха №2. Затем возглавил группу дирекции крупных проектов. В 2013 году стал начальником отдела по календарно-сетевому планированию и поддержке ИСУП. За личный вклад в развитие производства и добросовестный труд был награжден почетной грамотой АО "ФортеИнвест". Ему было 36 лет.