В Татарстане директор школы пришел с повинной после ЧП с отравлением детей

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Директор школы в Татарстане пришел с повинной после массового отравления детей в столовой учебного учреждения, сообщила пресс-служба регионального СУСК России.

По данным Минздрава Татарстана, в воскресенье из Арского района в республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 31 ребенка в возрасте 7-17 лет и одного взрослого с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". Их состояние оценивалось как легкое и средней степени тяжести. По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, всего поступило 32 экстренных извещения о случаях кишечной инфекции: от 30 учащихся и преподавателя Казанбашской основной общеобразовательной школы Арского муниципального района, а также учащейся Арского педагогического колледжа (контактная по домашнему очагу).

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Утром 12 февраля в Арский межрайонный следственный отдел с явкой с повинной обратился директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Он сообщил о допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием", — говорится в сообщении.

Дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство третьего отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Татарстану.