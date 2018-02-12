ПФР готов в кратчайшие сроки выплатить пособия родным жертв крушения Ан-148

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) готов в кратчайшие сроки выплатить пенсии и пособия по своей части родным погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает фонд.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.

"Пенсионный фонд выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Саратовские авиалинии". Пенсионный фонд заявляет о готовности в кратчайшие сроки обеспечить назначение и выплату всех пенсий и пособий, полагающихся по линии ПФР", — говорится в сообщении.

В воскресенье министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщал, что все находившиеся на борту самолета Ан-148 были застрахованы на два миллиона рублей.