В Краснодаре нашли двух пропавших студенток из Кузбасса

КЕМЕРОВО, 12 фев — РИА Новости. Пропавших в Кузбассе 17-летнюю студентку из Новокузнецка и ее подругу из Киселевска нашли в Краснодаре, где они арендовали комнату в общежитии, сообщил в понедельник главк МВД по Кемеровской области.

Накануне представители органов опеки заявили в полицию Новокузнецка, что их 17-летняя подопечная после новогодних каникул не приступила к занятиям в техникуме. Как уточнили в ведомстве, мать несовершеннолетней студентки лишена родительских прав, законными представителями интересов несовершеннолетней являются органы опеки и попечительства.

Как выяснили правоохранители, в Новокузнецке девушка проживала в общежитии учебного заведения, на новогодние праздники уехала в родной город Междуреченск к матери. После каникул она первое время отвечала на звонки социальных работников и объясняла свое отсутствием тем, что находится на больничном. Однако вскоре ее номер стал недоступен.

"Полицейские выяснили, что 10 дней назад новокузнечанка приобрела авиабилет до Краснодара. В ходе дальнейших поисковых мероприятий было установлено, что девушка вместе со своей несовершеннолетней подругой, которая также разыскивалась полицейскими города Киселевска, сняли в аренду комнату в общежитии города Краснодара", — говорится в сообщении.

Сотрудники кузбасской полиции передали информацию коллегам из Краснодарского края, которые выяснили местонахождение разыскиваемых. В настоящее время они находятся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Краснодаре. Решается вопрос об их передаче законным представителям — органам опеки Кемеровской области, уточнили в ГУМВД.