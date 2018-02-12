Собянин рассказал о москвичах, погибших в катастрофе Ан-148

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. По последним данным, в катастрофе Ан-148 в Подмосковье погибли 11 москвичей, их семьи получат дополнительную единовременную помощь, адресную социальную поддержку, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку", — написал Собянин в Twitter

"Помогли коллегам из Минтранса и МЧС организовать бесплатное размещение и питание, психологическую помощь родственникам погибших, прибывающим в Москву из других регионов. Еще раз соболезную всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии", — добавил мэр на странице в соцсети "ВКонтакте".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.