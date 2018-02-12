Ленобласть выплатит семьям погибших при крушении Ан-148 по миллиону рублей

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Правительство Ленинградской области выплатит семьям жителей региона, погибших 11 февраля в авиакатастрофе Ан-148, по одному миллиону рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как сообщили в пресс-службе, на борту Ан-148, следовавшего рейсом "Москва – Орск" и потерпевшего крушение в Подмосковье, находились два жителя Ленинградской области.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что семьям жителей Ленинградской области, погибших в авиакатастрофе 11 февраля, будет оказана помощь. Из бюджета региона каждой семье будет выделено по 1 миллиону рублей", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.