Девять беспилотников обследуют район крушения Ан-148 в Подмосковье

Свыше 100 следователей и криминалистов СК России всю ночь продолжали осмотр места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. 12 февраля 2018

Свыше 100 следователей и криминалистов СК России всю ночь продолжали осмотр места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. 12 февраля 2018

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Около девяти беспилотников обследуют место крушения самолёта Ан-148 в Московской области, сообщается на сайте МЧС РФ.

"МЧС России задействовало девять беспилотных летательных аппаратов для обследования места крушения самолёта Ан-148, разбившегося накануне в Раменском районе Подмосковья", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, при помощи беспилотников определяются основные места проведения поисковых работ. Кроме того, МЧС выделило 20 снегоходов для работы следователей, экспертов МАК в зоне ЧС. Зона ведения поисковых работ поделена на квадраты.

Добавляется, что по поручению главы МЧС в 8.00 из Москвы в Оренбургскую область вылетел самолёт ведомства с межведомственной оперативной группой на борту. В состав вошли представители МЧС России, СК, Минтруда, и Минздрава. В Орске у родственников погибших возьмут образцы ДНК для проведения генетической экспертизы в Москве.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.