Жителя Нижнего Тагила приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Житель Нижнего Тагила получил пожизненный срок за убийство трех человек, сообщается на сайте СУСК по Свердловской области.
Совершив преступление, мужчина уснул, а после попытался инсценировать двойное убийство с последующим самоубийством одного из потерпевших, вложив ему в руку нож.
"Приговором Свердловского областного суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, подозреваемый — сожитель матери двоих погибших, которая и обратилась в правоохранительные органы. "Женщина пояснила, что не может дозвониться до детей, и просила проверить их возможное местонахождение — адрес, по которому проживал младший из ее сыновей. При этом, со слов гражданки, еще накануне ее сожитель в ходе ссоры угрожал расправой мужчинам", — рассказали в ведомстве.