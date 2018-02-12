Жителя Нижнего Тагила приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Житель Нижнего Тагила получил пожизненный срок за убийство трех человек, сообщается на сайте СУСК по Свердловской области.

По версии следствия, четверо мужчин ночью распивали спиртные напитки, после один из них ушел спать. В ходе застолья между оставшимися произошел конфликт на бытовой почве. Злоумышленник сначала нанес ножевые ранения своим оппонентам, а затем спавшему в соседней комнате мужчине. Все трое скончались на месте происшествия.

Совершив преступление, мужчина уснул, а после попытался инсценировать двойное убийство с последующим самоубийством одного из потерпевших, вложив ему в руку нож.

"Приговором Свердловского областного суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, подозреваемый — сожитель матери двоих погибших, которая и обратилась в правоохранительные органы. "Женщина пояснила, что не может дозвониться до детей, и просила проверить их возможное местонахождение — адрес, по которому проживал младший из ее сыновей. При этом, со слов гражданки, еще накануне ее сожитель в ходе ссоры угрожал расправой мужчинам", — рассказали в ведомстве.