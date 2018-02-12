После пожара в доме в Астрахани госпитализировали двух пострадавших

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Женщина и ребенок госпитализированы в результате пожара в многоквартирном доме в Астрахани, где погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

Пожар произошел в воскресенье утром в 11-квартирном жилом доме на улице Казанская. Горели внутренняя отделка и вещи на площади 60 квадратных метров. Спустя час возгорание было ликвидировано. При пожаре погибли мужчина 1986 года рождения, женщина 1966 года рождения и двое детей 2010 и 2014 годов рождения.

"Также в больницу города были госпитализированы женщина 1989 года рождения и ребенок 2009 года рождения из той же квартиры, в которой произошел пожар", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время спасатели уже завершили работы на месте пожара.

По информации областного СУСК, на месте работает следственно-оперативная группа, по факту гибели людей на пожаре организована проверка. По данным МЧС, предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.