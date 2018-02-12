После пожара в доме в Астрахани госпитализировали двух пострадавших

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Женщина и ребенок госпитализированы в результате пожара в многоквартирном доме в Астрахани, где погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
"Также в больницу города были госпитализированы женщина 1989 года рождения и ребенок 2009 года рождения из той же квартиры, в которой произошел пожар", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в настоящее время спасатели уже завершили работы на месте пожара.
По информации областного СУСК, на месте работает следственно-оперативная группа, по факту гибели людей на пожаре организована проверка. По данным МЧС, предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.