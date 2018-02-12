В Новосибирской области помогут семье девушки, погибшей при крушении Ан-148

НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье 22-летней жительницы Новосибирска, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей в результате крушения пассажирского самолета в Московской области жительницы Новосибирска. Глава региона распорядился оказать пострадавшей семье всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

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Перед началом заседания правительства региона 12 февраля глава области дал поручение временно исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Новосибирской области Серею Семке оказать родным и близким погибшей всю необходимую, в том числе психологическую, помощь.

По данным мэрии Новосибирска, в авиакатастрофе погибла и 22-летняя жительница Новосибирска Дарья Толмасова. Хоккейный агент Шуми бабаев в своем Instagram сообщил, что Толмасова — подруга защитника хоккейной команды "Адмирал" (Владивосток) Сергея Ильина.