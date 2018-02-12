В Петербурге локализовали пожар в комплексе "Лахтинские бани"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Пожар в комплексе "Лахтинские бани" в Петербурге локализован, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Лахтинский проспект, дом 33 поступило в 06.44 мск. На территории комплекса "Лахтинские бани" в 2-3-этажном рубленном здании горела обстановка на площади 200 квадратных метров. В 06.50 мск прибыло первое пожарное подразделение, в 06.54 из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №1-БИС.

"В 07.43 локализация. В 07.57 отказ №1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено: 13 единиц техники и 49 человек личного состава, в том числе от МЧС — семь единиц техники и 32 человека личного состава.