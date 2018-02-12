На Ямале трехлетний ребенок погиб из-за упавшего на него дерева

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 фев — РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб в Ямало-Ненецком автономном округе в результате падения на него дерева при заготовке дров, возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следствием установлено, что 11 февраля 2018 года на территории 19-й оленеводческой бригады Яр-Салинского совхоза во время заготовки дров на трехлетнего мальчика упало дерево. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту, как отметили в следственном управлении, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавили в СУСК.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент происшествия ребенок находился с одним из родственников.