В комплексе "Лахтинские бани" в Петербурге произошел пожар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Пожар на площади 200 квадратных метров произошел в комплексе "Лахтинские бани" в Петербурге, сообщает городской главк МЧС.
"В 06.50 прибытие первого пожарного подразделения … В 06.54 из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до № 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 13 единиц техники и 49 человек личного состава, в том числе от МЧС — 7 единиц техники и 32 человека личного состава.