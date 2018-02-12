В Благовещенске "КамАЗ" столкнулся с поездом

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. "КамАЗ" выехал на регулируемый железнодорожный переезд в Благовещенске, где столкнулся с грузовым поездом, водитель машины погиб, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

"Утром в понедельник на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автомобиль "КамАЗ" и грузовой поезд. В результате водитель машины погиб. Идет проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП", — сказала Карташова.

По ее словам, полиция оцепила место происшествия, организовав объезд для автотранспорта.

Как сообщил РИА Новости представитель Забайкальской железной дороги, поезд получил незначительные повреждения и уже продолжил следование. "Задержек поездов не было", — добавил собеседник.