В Благовещенске "КамАЗ" столкнулся с поездом

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. "КамАЗ" выехал на регулируемый железнодорожный переезд в Благовещенске, где столкнулся с грузовым поездом, водитель машины погиб, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по Амурской области Инна Карташова.
По ее словам, полиция оцепила место происшествия, организовав объезд для автотранспорта.
Как сообщил РИА Новости представитель Забайкальской железной дороги, поезд получил незначительные повреждения и уже продолжил следование. "Задержек поездов не было", — добавил собеседник.