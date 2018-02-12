В Приморье допросили семьи пропавших моряков с судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Следователи в рамках уголовного дела по факту исчезновения судна "Восток" в Японском море допросили родственников членов экипажа, в том числе живущих за рубежом, сообщает Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. На борту находилось 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходило под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот". Поиски прекращены.

"В ходе следствия установлены все родственники членов экипажа, в том числе допрошены родственники, проживающие за пределами Российской Федерации. Проводятся и назначены ряд экспертиз", — говорится в сообщении.

До настоящего времени местонахождение судна и людей не установлено. Допрошен ряд свидетелей, у судовладельца и в портах изъята документация на "Восток".