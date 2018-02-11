Опубликован детальный список погибших при крушении Ан-148

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. "Саратовские авиалинии" опубликовали детальный список погибших в авиакатастрофе в Подмосковье, среди них трое несовершеннолетних — в возрасте пяти, 12 и 17 лет.
Ранее список опубликовало МЧС.
В воскресенье днем самолет "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе около деревни Степановское спустя несколько минут после взлета. Возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работают полиция и службы экстренной помощи — всего более 500 человек.
При этом глава МЧС Владимир Пучков поручил увеличить группировку для помощи сотрудникам СК.
В районе крушения нашли тела двух погибших, обломки фюзеляжа и один самописец. Второй черный ящик продолжают искать.
Понедельник объявлен в Оренбургской области днем траура. Опознание тел пройдет в Москве.
Владимир Путин выразил соболезнования и поручил создать комиссию для расследования случившегося.
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