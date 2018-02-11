Опубликован детальный список погибших при крушении Ан-148

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. "Саратовские авиалинии" опубликовали детальный список погибших в авиакатастрофе в Подмосковье, среди них трое несовершеннолетних — в возрасте пяти, 12 и 17 лет.

Ранее список опубликовало МЧС.

В воскресенье днем самолет "Саратовских авиалиний", следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе около деревни Степановское спустя несколько минут после взлета. Возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работают полиция и службы экстренной помощи — всего более 500 человек.

При этом глава МЧС Владимир Пучков поручил увеличить группировку для помощи сотрудникам СК.

В районе крушения нашли тела двух погибших, обломки фюзеляжа и один самописец. Второй черный ящик продолжают искать.

Понедельник объявлен в Оренбургской области днем траура. Опознание тел пройдет в Москве.

Владимир Путин выразил соболезнования и поручил создать комиссию для расследования случившегося.

Читайте подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье в онлайн-репортаже РИА Новости >>