Росавиация проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний"

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Росавиция проведет дополнительную внеплановую проверку компании "Саратовские авиалинии", сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.

"Росавиация сейчас также проведет внеплановую проверку дополнительную деятельности авиакомпании и о результатах доложит правительственной комиссии", — сказал он.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

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