У рухнувшего Ан-148 был сертификат летной годности до первого июня

Автомобили МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобили МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

САРАТОВ, 11 фев — РИА Новости. Самолет Ан-148, рухнувший в воскресенье в Подмосковье, имел сертификат летной годности сроком до 1 июня текущего года, сообщили РИА Новости в Саратовской транспортной прокуратуре.

"Самолет имел сертификат летной годности гражданского воздушного судна сроком действия до 1 июня 2018 года… Этот сертификат был выдан 2 июня 2016 года", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.