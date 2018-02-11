СК показал видео работы оперштаба на месте авиакатастрофы в Подмосковье

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобили Службы медицины катастроф в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, фев — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск разбился через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все погибли.

На видео, опубликованном в официальном канале СК в Telegram, показано, что на месте по-прежнему работают спасатели, полиция и следователи. Место работы оперативного штаба освещает световая башня. Обломки самолета на видео не запечатлены.