Колокольцев прибыл на место авиакатастрофы Ан-148

Автомобиль полиции и противопожарной службы в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобиль полиции и противопожарной службы в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл на место крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила вечером в воскресенье РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев находится на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области", — сказала она.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.

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