В Татарстане завели дело после массового отравления школьников

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школьной столовой в Татарстане, сообщает СК РФ.

По данным минздрава Татарстана, в воскресенье из Арского района в Республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 31 ребёнка в возрасте 7-17 лет и одного взрослого с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". Их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, кишечная инфекция выявлена у 30 учащихся и преподавателя Казанбашской школы Арского района и учащейся Арского педагогического колледжа.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.236 УК РФ и ч.1 ст. 238 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что у всех пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция.

"Следствием проведены обыски в организации, поставлявшей в школу продукты питания. В ходе осмотра территории школы обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции", — подчеркивается в сообщении.

В СК добавили, что в рамках расследования "будет дана правовая оценка действиям сотрудников управления образования Арского района, допустивших поставку в учебное заведение некачественного питания".