Врачи советуют родным погибших при крушении Ан-148 обратиться за помощью

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Родственникам погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье нужно обязательно обратиться за специализированной помощью, рассказала РИА Новости врач-психиатр, психотерапевт Айна Громова.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

"(Родственникам) нужно максимально постараться сделать все, чтобы минимизировать последствия для организма. Дело в том, что неслучайно есть такой медицинский диагноз, как острая реакция на стресс. Это как раз то, что сейчас происходит с родственниками, — переживание острого горя… Если это состояние сейчас обернется соматическими проблемами, может возникнуть инфаркт, инсульт, стрессовая язва", — сказала Громова.

Она отметила, что именно поэтому нужно "выключать эмоции и решать проблему как задачу", подключив к этому всех, кто готов взять на себя хотя бы какую-то долю ответственности.

"Не надо сидеть круглосуточно у телевизора, где муссируется все, что произошло… Как только прощание проходит, первое, что должен сделать человек — обратиться к психиатру на консультацию. После психиатра он должен пойти к психологу. Скорее всего, многим нужна будет сочетанная психолого-психиатрическая помощь", — добавила психотерапевт.

По словам Громовой, специалист должен работать именно с переживанием горя и знать соответствующие методики.

Следственный комитет РФ в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье о "Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией. Комиссию возглавил министр транспорта Максим Соколов.