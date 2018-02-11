Авиакомпания "Россия" заявила, что не имеет отношения к состоянию Ан-148

Автомобиль Следственного комитета РФ в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Автомобиль Следственного комитета РФ в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Авиакомпания "Россия", около года назад передавшая "Саратовским авиалиниям" разбившийся в воскресенье самолет Ан-148, не имеет отношения к поддержанию его летной годности, сообщил РИА Новости представитель "России".

Ранее региональные СМИ сообщали, что Ан-148 с регистрационным номером RA-61704 был передан "Саратовским авиалиниям" авиакомпанией "Россия" в рамках соглашения о сублизинге зимой 2016/2017.

"Никакого отношения к эксплуатации либо поддержанию летной годности воздушного судна Ан-148 РА-61704 авиакомпания "Россия" не имеет", — сказал собеседник.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.