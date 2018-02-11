Писем и посылок на борту упавшего Ан-148 не было, заявили в "Почте России"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Почтовых отправлений на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" не было, заявили РИА Новости в пресс-службе "Почты России".

"На указанном рейсе почтовых отправлений не было", — сказал представитель пресс-службы.

В компании вновь напомнили, что крушение самолета не имеет отношения к "Почте России" — в авиапарке предприятия есть только два самолета ТУ-204С.

"Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших", — добавили в компании.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

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Следственный комитет после крушения самолета возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.

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