МЧС опубликовало список погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. МЧС опубликовало список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье.

Список погибших при крушении самолета АН-148 Список погибших при крушении самолета АН-148

На борту самолета находился 71 человек, из них шесть членов экипажа.

Самолет "Саратовских авиалиний", летевший из Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Среди них было трое детей. Большинство из пассажиров — жители Оренбургской области.

На месте крушения нашли тела двух человек и обломки фюзеляжа, а также черный ящик. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

С близкими погибших работают психологи, открыта горячая линия. Понедельник в Оренбургской области объявлен днем траура.

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