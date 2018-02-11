На месте крушения Ан-148 нашли черный ящик

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В районе крушения Ан-148 обнаружили самописец, сообщил начальник МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин.

"Место поисковых работ оцеплено", — сказал он по видеосвязи в ходе селекторного совещания под руководством главы ведомства Владимира Пучкова.

Самолет "Саратовских авиалиний", летевший из аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. На месте крушения нашли тела двух человек и обломки фюзеляжа. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Как рассказали в авиакомпании, самолетом управлял опытный пилот, вопросов к техническому состоянию воздушного судна не было.

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Расследовать причины авиакатастрофы будет Межгосударственный авиационный комитет, а также специальная комиссия, созданная по поручению Владимира Путина.

На место крушения прибыли экстренные службы. Поисково-спасательная операция будет вестись круглосуточно.

Открыта горячая линия. С родственниками и близкими погибших работают психологи. В Оренбургской области понедельник объявлен днем траура.