Для всех служб на месте крушения Ан-148 в Подмосковье ввели режим ЧС

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии ввел режим чрезвычайной ситуации для всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Вводим режим ЧС для Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, Центра управления в кризисных ситуациях Московской области, а также всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета", — сказал он.

Режим чрезвычайной ситуации также введен и для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области.

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