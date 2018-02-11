Больница в Раменском районе, где разбился Ан-148, готова принять пациентов

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Центральная районная больница Раменского района Подмосковья, где потерпел крушение самолет Ан-148 с 71 человеком на борту, готова при необходимости принять пациентов, сообщили РИА Новости в администрации района.

"Раменская ЦРБ полностью задействована, все руководители отделений на месте. Пять операционных развернуто, 10 мест в реанимации и 35 в палатах готовы при необходимости принять пациентов", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что если родственники приедут на место катастрофы, их готовы разместить в ДК "Рубин" — ближайшем социальном объекте.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. Рассматриваются все возможные версии происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, правительство создало специальную комиссию в связи с трагедией.

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