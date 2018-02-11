В Астрахани четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку по факту гибели четырех человек, в том числе двух детей, во время пожара в многоквартирном доме в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.

По информации областного МЧС, пожар произошел в воскресенье около 2.30 мск в 11-квартирном жилом доме на улице Казанская. Горели внутренняя отделка и вещи на площади 60 квадратных метров. Спустя час пожар был ликвидирован. Предварительная причина возгорания, по данным МЧС, — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.

"По предварительным данным, в результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения, двое детей 2010 и 2014 годов рождения и женщина 1956 года рождения", — сказал представитель областного СК.

По данному факту организована проверка. Сейчас на месте происшествия работает следственного-оперативная группа, добавили в СК.