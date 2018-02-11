Медведев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148

На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов. Глава правительства также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе, сообщила пресс-служба кабинета.

"Премьер-министр своим распоряжением создал комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим в связи с авиакатастрофой… Комиссию возглавляет Максим Соколов", — сообщили в пресс-службе.

"Председатель правительства дал указания министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией", — добавили в пресс-службе.

"Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Московской области", — сообщили также в правительстве.

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