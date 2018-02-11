МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Полиция и экстренные службы работают на месте крушения Ан-148 в Подмосковье, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

"Сотрудники полиции совместно с сотрудниками экстренных служб работают на месте крушения воздушного судна. В оцеплении места происшествия задействованы 45 полицейских", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

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