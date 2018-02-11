В Татарстане прокуратура проверит школу, где отравились более 30 детей

КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту отравления детей в одной из школ Арского района, откуда в воскресенье были госпитализированы более 30 детей, сообщает надзорное ведомство.

По данным минздрава Татарстана, в воскресенье из Арского района в Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 31 ребёнка 7-17 лет с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". Состояние детей оценивается как легкое и средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, всего поступило 32 экстренных извещения на случаи кишечной инфекции: от 30 учащихся и преподавателя Казанбашской основной общеобразовательной школы Арского района и учащейся Арского педагогического колледжа (контактная по домашнему очагу).

"Прокуратура проводит проверку по факту отравления школьников. Предметом проверки станет организация питания детей в образовательном учреждении, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи, наличие и подготовка соответствующего персонала, законность поставки продуктов питания и другие вопросы", — говорится в сообщении.

При этом надзорным ведомством, как отмечается, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц контрольно-надзорных органов и образовательного учреждения, ответственных за организацию питания детей. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, для расследования всех обстоятельств возникновения случаев заболевания острой кишечной инфекцией на место выехала бригада специалистов управления для отбора проб для лабораторных исследований (продукты, смывы с объектов окружающей среды и обследование персонала).