В Татарстане прокуратура проверит школу, где отравились более 30 детей

КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту отравления детей в одной из школ Арского района, откуда в воскресенье были госпитализированы более 30 детей, сообщает надзорное ведомство.
Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану, всего поступило 32 экстренных извещения на случаи кишечной инфекции: от 30 учащихся и преподавателя Казанбашской основной общеобразовательной школы Арского района и учащейся Арского педагогического колледжа (контактная по домашнему очагу).
"Прокуратура проводит проверку по факту отравления школьников. Предметом проверки станет организация питания детей в образовательном учреждении, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи, наличие и подготовка соответствующего персонала, законность поставки продуктов питания и другие вопросы", — говорится в сообщении.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, для расследования всех обстоятельств возникновения случаев заболевания острой кишечной инфекцией на место выехала бригада специалистов управления для отбора проб для лабораторных исследований (продукты, смывы с объектов окружающей среды и обследование персонала).