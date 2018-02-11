В Татарстане более 30 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией

КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости. Более 30 детей были госпитализированы из Арского района Татарстана в Республиканскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция в воскресенье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Айгуль Салимзянова.

"В Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 31 ребенка с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. Состояние их оценивается как легкое и средней степени тяжести", — сказала Салимзянова.

По информации собеседницы агентства, детям от 7 до 17 лет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения Татарстана Аделя Вафина.