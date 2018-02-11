На Урале более 4,5 тысячи домов остались без воды из-за аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев — РИА Новости. Более 4,3 тысячи частных и 230 многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии в городе Тавда, сообщает в воскресенье ГУМЧС по Свердловской области.

"Сегодня на улице Ленина произошла авария на трубопроводе диаметром 600 миллиметров. В результате без холодного водоснабжения (остались) 4322 частных дома (в частном секторе имеются колодцы) и 234 многоквартирных дома (2-, 3- и 5-этажные). В зоне отключения холодного водоснабжения находятся семь социально-значимых объектов: реабилитационный центр для несовершеннолетних (два здания), детский оздоровительный лагерь "Родничок", роддом, противотуберкулезный диспансер, детская больница, центральная районная больница", — говорится в сообщении.

Администрация города организовала подвоз питьевой и технической воды. Ремонтные работы проводят аварийно-восстановительные бригады коммунальной службы в составе 23 человек и восьми единиц техники. На месте аварии находится оперативная группа МЧС, уточняет ведомство.

В администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности о принимаемых мерах по ликвидации аварии. Создан оперативный штаб по ликвидации аварии, уточняет ГУМЧС.