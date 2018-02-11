В Благовещенске эвакуировали перинатальный центр из-за пожара

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Около 200 человек, в том числе свыше 70 новорожденных были переведены в соседнее здание в перинатальном центре Благовещенска Амурской области после возгорания в подвальном помещении, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В целях безопасности после возгорания в подвале областного перинатального центра в соседнее крыло здания перевели 123 женщины и 73 новорожденных", — сказал собеседник агентства, добавив, что возгорание было оперативно ликвидировано.

По его словам, после проветривания помещений женщины и новорожденные вернулись в свои палаты.